Il presidente ucraino ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile blocco nei negoziati di pace, attribuendolo all’ingerenza di un Paese mediorientale. Secondo le sue dichiarazioni, le attività di tale nazione avrebbero impedito il progresso delle trattative tra le parti coinvolte nel conflitto. La questione è stata sollevata in un momento in cui si intensificano le tensioni e si cercano vie diplomatiche per una soluzione duratura.

La guerra in Ucraina e la Terza guerra del Golfo sono connesse da un filo sottile che non è solo la loro natura di conflitti capaci di assurgere a veri game-changer per l’ordine globale e di trasformare profondamente le dinamiche geopolitiche, economiche e, soprattutto, energetiche internazionali ma anche per la complessa interrelazione che in esse emergono per il coinvolgimento strutturale degli Stati Uniti. Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina che da oltre quattro anni fronteggia l’aggressione russa, è conscio che senza una risoluzione della crisi nel Golfo sarà difficile veder un prosieguo delle trattative di mediazione impantanate per il cambio di paradigma statunitense.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Zelensky e l’allarme sul negoziato ucraino fermato dall’Iran

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