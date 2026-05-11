Il presidente ha accusato le forze avversarie di aver violato una tregua recentemente negoziata, annunciando di aver individuato una lista di 1.000 prigionieri. La questione riguarda la sorte di questi detenuti e la loro identificazione. Inoltre, si è parlato di un'interruzione di un accordo di tregua precedentemente stipulato, con particolare attenzione ai motivi dell'interruzione avvenuta nella zona di Kharkiv.

? Domande chiave Chi sono i 1.000 prigionieri nella lista di Zelensky?. Perché la tregua di Trump è stata interrotta a Kharkiv?. Come influenzerà la tecnologia dei droni il fronte di Pokrovsk?. Chi saranno i prossimi colpiti dalle nuove sanzioni europee?.? In Breve Kaja Kallas rifiuta il coinvolgimento di Gerhard Schroeder nei negoziati con Mosca.. Boris Pistorius a Kiev per sviluppare tecnologie tedesche su sistemi d'arma senza pilota.. UE prepara sanzioni contro i responsabili del rapimento di bambini ucraini.. Stallo militare registrato nelle zone strategiche di Pokrovsk e Huliaipole.. Lunedì 11 maggio 2026, Volodymyr Zelensky denuncia a Mosca la violazione del cessate il fuoco di tre giorni proposto da Donald Trump, mentre Kiev consegna una lista di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky denuncia la tregua violata e propone 1.000 prigionieri

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