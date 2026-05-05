Il presidente di uno dei paesi coinvolti ha proposto una tregua, mentre il Cremlino ha deciso di rimuovere il capo delle forze aeree. Recentemente, sono stati segnalati attacchi con droni nelle vicinanze di una parata militare russa, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. La situazione si sta sviluppando in un contesto di tensione crescente tra le parti, con attenzione rivolta anche alle ripercussioni di questi eventi sulle prossime manifestazioni pubbliche.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'attacco ai droni la sicurezza della parata russa?. Perché il Cremlino ha rimosso il capo delle forze aeree?. Cosa accadrà se la proposta di tregua di Zelensky verrà rifiutata?. Quali conseguenze avrà il colpo al grattacielo sulla catena di comando?.? In Breve Rimosso capo forze aeree russe dopo colpo a grattacielo nella capitale. Tregua proposta per le prossime 48 ore tra Mosca e Kiev. Rischio attacchi droni durante celebrazioni del 9 maggio in Russia. Zelensky ipotizza l’uso di droni contro la parata del 9 maggio e propone un cessate il fuoco immediato tra oggi e domani per interrompere le ostilità tra Mosca e Kiev.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky propone una tregua: rischio droni per la parata russa

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