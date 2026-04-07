Il presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina è disposta a sospendere gli attacchi contro il settore energetico russo, a condizione che le forze occupanti facciano lo stesso. La proposta di tregua energetica arriva in un momento di tensione tra i due Paesi, con il conflitto che prosegue in diverse zone. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulle condizioni precise dell’eventuale accordo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. La proposta ucraina è stata trasmessa alla parte russa tramite gli Stati Uniti. Lo scrivono i media ucraini. “Se la Russia è pronta a cessare gli attacchi al nostro settore energetico, saremo pronti a rispondere per le rime. E questa è la nostra proposta, tramite gli americani, alla parte russa”, ha precisato il leader ucraino nel suo discorso serale. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky propone a Mosca una ‘tregua energetica’

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Zelensky: «Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri. La tregua? Per ora è una possibilità»Il Cremlino rompe il silenzio e conferma di aver accettato una proposta di tregua avanzata da Donald Trump.

ZELENSKY INVOCA TREGUA A MOSCA | POI CORRE DAGLI ARABI PER IL PETROLIO

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Ucraina, Zelensky propone tregua energetica. Mosca: Raid di Kiev su porto Mar Nero. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky propone tregua energetica. Mosca: 'Raid di Kiev su porto Mar Nero'. LIVE ... tg24.sky.it

Lugansk, i 41 lavoratori intrappolati in una miniera sono stati salvati | Zelensky propone una "tregua energetica" a Mosca #russia x.com

Zelensky ripropone una tregua energetica con la Russia e il cessate il fuoco in Donbas e parla di negoziati con due paesi per alternative ai sistemi di difesa aerea americani Patriot. Tajani domani a Kiev per un Consiglio Ue esteri. Mosca: "Non è all'ordine del - facebook.com facebook