Piemonte | sale il rischio Lyme le zecche risalgono le colline

Nel Piemonte si registra un aumento dei casi di Lyme, con le zecche che stanno risalendo le colline e colonizzando aree sopra i 1400 metri di quota. Dopo un'escursione nei boschi, è importante saper riconoscere un morso potenzialmente pericoloso. Le zecche, che trasmettono la malattia, sono diventate più presenti in zone precedentemente meno frequentate, portando a una maggiore attenzione sulla prevenzione e sui rischi associati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come si riconosce un morso pericoloso dopo un'escursione nei boschi?. Perché le zecche stanno colonizzando zone sopra i 1400 metri?. Quali sono i rischi sanitari reali per chi frequenta i sentieri?. Dove colpiranno i nuovi cantieri stradali a Bra nei prossimi mesi?.? In Breve Infezioni da TBE passate da 21 casi nel 2020 a 67 nel 2025.. Investimento di 312mila euro per rifare strade e infrastrutture a Bra.. Lavori in via San Michele dal 11 maggio con senso unico alternato.. Interventi su viale Costituzione e via Piroletto previsti per giugno 2026.. Il Piemonte affronta un aumento preoccupante dei casi di malattia di Lyme, mentre a Bra iniziano i lavori per rifare le strade con un investimento di 312mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: sale il rischio Lyme, le zecche risalgono le colline ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Primavera è tempo di escursioni, ma attenzione alle zecche e al morbo di Lyme: come comportarsi e cosa fareCon l’arrivo della primavera diventa più frequente la possibilità di osservare il morso delle zecche. Salute mentale in Piemonte: il rischio DEMA blocca le cureLa gestione della salute mentale e delle dipendenze in Piemonte affronta una fase di forte tensione organizzativa a seguito dell’implementazione,... Contenuti e approfondimenti Aumentano gli incidenti in Piemonte, le strade più pericolose e la categoria più a rischio: il reportLa maggior parte degli incidenti si verifica sulle strade urbane (70,7%), seguite da quelle extraurbane (220%) e dalle autostrade (7,4%). Tuttavia, i decessi avvengono prevalentemente sulle strade ... torinotoday.it Dazi del 25% sull’automotive, in Piemonte a rischio 5 miliardi di export. «Situazione critica, effetti sull'occupazione»Nella regione accolto con grande preoccupazione l’annuncio di Donald Trump. L’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano: «Questi cambiamenti repentini possono solo danneggiare l’economia mond ... torino.corriere.it