Yekaterina Chudnovsky | chi è la donna alla guida di OnlyFans e vedova del precedente proprietario

Yekaterina Chudnovsky è diventata la nuova proprietaria di OnlyFans, piattaforma nota per i contenuti per adulti. È la vedova di Leonid Radvinsky, miliardario deceduto a 43 anni a causa di un cancro. Radvinsky era il precedente proprietario del sito. La donna ha ufficialmente assunto il controllo della piattaforma, che negli ultimi anni ha raggiunto una posizione di rilievo nel settore digitale.

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