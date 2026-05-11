Yekaterina Chudnovsky | chi è la donna alla guida di OnlyFans e vedova del precedente proprietario
Yekaterina Chudnovsky è diventata la nuova proprietaria di OnlyFans, piattaforma nota per i contenuti per adulti. È la vedova di Leonid Radvinsky, miliardario deceduto a 43 anni a causa di un cancro. Radvinsky era il precedente proprietario del sito. La donna ha ufficialmente assunto il controllo della piattaforma, che negli ultimi anni ha raggiunto una posizione di rilievo nel settore digitale.
Adesso c'è una donna al timone di OnlyFans. Yekaterina Chudnovsky, moglie del defunto Leonid Radvinsky, il miliardario scomparso a 43 anni a causa di un cancro terminale, adesso è ufficialmente la nuova proprietaria della piattaforma di contenuti per adulti, divenuta negli ultimi anni un colosso.🔗 Leggi su Today.it
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