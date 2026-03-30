Dopo la scomparsa del proprietario di OnlyFans, la gestione della piattaforma passa alla sua vedova, Yekaterina «Katie» Chudnovsky. Finora, la donna, madre di quattro figli, ha mantenuto un’immagine pubblica legata a impegni filantropici, alla difesa di cause legali e al sostegno alla ricerca contro il cancro. La sua nomina segna un cambiamento nella direzione della piattaforma di contenuti per adulti.

Si chiama Yekaterina «Katie» Chudnovsky e, finora, la sua immagine pubblica è stata costruita in tutt’altra direzione: madre di quattro figli, filantropa, impegnata nel sostegno alla ricerca sul cancro, avvocata per una non meglio precisata azienda tecnologica globale. Le biografie online la descrivono come una donna che ama stare con la famiglia e insegnare ai figli «l’importanza di restituire qualcosa e aiutare gli altri», e a cui piacciono le passeggiate sulla spiaggia. Secondo le ricostruzioni del Guardian, dopo la morte del marito, Yekaterina Chudnovsky avrebbe acquisito, attraverso un family trust, una quota di controllo nella società londinese che gestisce OnlyFans. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - OnlyFans, dopo la morte del proprietario (invisibile), il destino della piattaforma per adulti passa alla giovane vedova

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