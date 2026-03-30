Dal no-profit al porno miliardario | chi è Yekaterina Chudnovsky la donna che ora deciderà il destino di OnlyFans

Yekaterina Chudnovsky è passata da attività no-profit a diventare alla guida di una delle piattaforme per contenuti per adulti più note al mondo. Dopo aver lavorato nel settore filantropico, ora si trova al timone di un’azienda valutata miliardi di dollari. La sua nomina ha attirato l’attenzione di osservatori e operatori del settore, che monitorano con interesse le sue decisioni future.

Dalla filantropia alla guida di una delle piattaforme più controverse del web. Il futuro di OnlyFans passa ora per Yekaterina Chudnovsky, figura finora lontana dai riflettori del business per adulti ma improvvisamente al centro di un impero da miliardi. Secondo quanto ricostruito da la Repubblica e riportato dal Guardian, dopo la morte del proprietario Leonid Radvinsky, scomparso a 43 anni, il controllo della piattaforma sarebbe finito nelle mani della moglie attraverso un trust familiare. Una quota che vale circa 5,5 miliardi di dollari e che potrebbe decidere la prossima direzione di un sito diventato simbolo dell’economia dei contenuti a pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal no-profit al porno miliardario: chi è Yekaterina Chudnovsky, la donna che ora deciderà il destino di OnlyFans Articoli correlati Morto il padrone di OnlyFans Leonid Radvinsky: il miliardario diventato ricco con il pornoLeonid Radvinsky, nato nel 1982, era il miliardario che aveva la maggior parte delle quote di OnlyFans. Bari-Reggiana: la resilienza deciderà il destinoLa sfida tra Bari e Reggiana si annuncia come uno spartiacque decisivo per entrambe le formazioni, con l’allenatore Lorenzo Rubinacci che punta tutto...