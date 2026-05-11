Yannick Alléno lo chef con 18 stelle Michelin ancora sconosciuto al di fuori della Francia

Yannick Alléno è uno chef che vanta 18 stelle Michelin, una cifra che lo colloca tra i più premiati a livello internazionale. Nonostante il riconoscimento in patria, nel resto del mondo il suo nome è poco noto e raramente compare sui media stranieri. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Francia, dove ha aperto diversi ristoranti e ottenuto numerosi riconoscimenti. Al di fuori dei confini nazionali, però, rimane quasi sconosciuto.

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