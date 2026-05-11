Yannick Alléno lo chef con 18 stelle Michelin ancora sconosciuto al di fuori della Francia

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yannick Alléno è uno chef che vanta 18 stelle Michelin, una cifra che lo colloca tra i più premiati a livello internazionale. Nonostante il riconoscimento in patria, nel resto del mondo il suo nome è poco noto e raramente compare sui media stranieri. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Francia, dove ha aperto diversi ristoranti e ottenuto numerosi riconoscimenti. Al di fuori dei confini nazionali, però, rimane quasi sconosciuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avete mai sentito parlare di Yannick Alléno? Con le sue 18 stelle Michelin è uno degli chef più stellati al mondo ma al di fuori del suo paese è praticamente sconosciuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sansepolcro diventa capitale della pasta: 30 chef e stelle Michelin? Cosa sapere Sansepolcro ospita il festival Primi dei Primi dal 1 al 3 maggio 2026.

Leggi anche: Antonino Cannavacciulo sarà testimonail di Lidl: cosa farà lo chef tre stelle Michelin per la grande catena low cost

Argomenti più discussi: Giulio Zoli; A Saint-Tropez un palazzo storico riapre come spettacolare hotel di lusso sul mare (in cucina super chef francese); Com'è la Rei Natura di Michelangelo Mammoliti, lo chef stellato in dialogo costante con la natura; COMO Le Beauvallon: il ritorno del mito in Costa Azzurra.

Yannick Alléno apre a Milano: Cerco il locale giusto per il mio bistrotPARIGI. Yannick Alléno aprirà un ristorante a Milano. Per ora è un progetto, il rinomato chef francese, tre stelle Michelin, sta cercando il posto giusto nella città meneghina. Ma le idee sono già ben ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web