Yannick Alléno lo chef con 18 stelle Michelin ancora sconosciuto al di fuori della Francia
Yannick Alléno è uno chef che vanta 18 stelle Michelin, una cifra che lo colloca tra i più premiati a livello internazionale. Nonostante il riconoscimento in patria, nel resto del mondo il suo nome è poco noto e raramente compare sui media stranieri. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Francia, dove ha aperto diversi ristoranti e ottenuto numerosi riconoscimenti. Al di fuori dei confini nazionali, però, rimane quasi sconosciuto.
Avete mai sentito parlare di Yannick Alléno? Con le sue 18 stelle Michelin è uno degli chef più stellati al mondo ma al di fuori del suo paese è praticamente sconosciuto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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