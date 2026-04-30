Sansepolcro diventa capitale della pasta | 30 chef e stelle Michelin

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026, Sansepolcro ospita il festival Primi dei Primi, dedicato alla pasta. L’evento vede la partecipazione di trenta chef, alcuni con sette stelle Michelin, che celebrano la storia del primo pastificio industriale italiano. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo ristoratori e professionisti del settore. Sono previste dimostrazioni, degustazioni e incontri con gli chef.

? Cosa sapere Sansepolcro ospita il festival Primi dei Primi dal 1 al 3 maggio 2026.. Trenta chef e sette stelle Michelin celebrano la storia del primo pastificio industriale italiano.. Sansepolcro ospiterà dal 1 al 3 maggio 2026 la seconda edizione del festival Primi dei Primi, un evento che trasformerà il borgo toscano nella capitale italiana della pasta. La scelta della località in provincia di Arezzo affonda le radici in una storia industriale che risale al 1827, quando Giovanni Buitoni e Giulia Boninsegni fondarono tra queste mura il primo pastificio a livello industriale nel Paese. La manifestazione, promossa congiuntamente dal Comune e da Confcommercio, punta a celebrare l’iconico prodotto nazionale coniugando la memoria storica locale con le tecniche più moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sansepolcro diventa capitale della pasta: 30 chef e stelle Michelin Notizie correlate Giancarlo Perbellini, lo chef tre stelle Michelin: quanti ristoranti ha e i prezzi dei menù degustazioneGiancarlo Perbellini è tra i grandi protagonisti della penultima puntata di MasterChef, visto che ospita la prova in esterna nel suo Casa Perbellini... René Redzepi lascia il Noma: la storia dello chef dalle 3 stelle Michelin alle dimissioniRené Redzepi, accusato di aver abusato e vessato i suoi dipendenti per anni, ha dato le dimissioni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al via il festival Primi dei Primi a Sansepolcro; A Sansepolcro se magna, se ride e se fa festa: arriva Primi dei Primi, la sagra grossa della pasta!; Sansepolcro celebra la pasta: Festival Primi dei Primi dall'1 al 3 maggio; A Sansepolcro se magna se ride e se fa festa | arriva Primi dei Primi la sagra grossa della pasta!. A Sansepolcro, dall’1 al 3 maggio, un evento interamente dedicato alla tradizione della pasta attraverso il sapere di chef e artigiani, tra experience, masterclass circondati ...A Sansepolcro, dall’1 al 3 maggio, un evento interamente dedicato alla tradizione della pasta attraverso il sapere di chef e artigiani, tra experience, masterclass circondati dalla bellezza del territ ... linkiesta.it Sansepolcro da città della Pasta a capitale dei Primi dei Primi: tre giorni con il festival del gustoSANSEPOLCRO - Sansepolcro capitale delle eccellenze dal 1 al 3 maggio 2026. Torna il grande Festival Primi dei Primi, che celebra il valore della ristorazione e dell’agroalimentare italiano. Per tre ... ilmessaggero.it Il Volto Santo di Sansepolcro ci parla....è un riferimento nel nostro cammino ...Io credo che possa parlare al mondo intero e diventare un appello alla pace. Guarda il per ascoltare le parole del Vescovo Andrea durante le interviste di #DavidMurgia per #TV20 - facebook.com facebook