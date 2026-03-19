Antonino Cannavacciulo sarà testimonail di Lidl | cosa farà lo chef tre stelle Michelin per la grande catena low cost

Antonino Cannavacciulo è stato scelto come testimonial di Lidl, la catena di supermercati low cost. Lo chef, noto per le sue tre stelle Michelin, collaborerà con la catena per promuovere i prodotti e le offerte. La notizia è stata diffusa da Dissapore, evidenziando il legame tra un nome di spicco della gastronomia e il marchio della grande distribuzione.

La notizia la dà Dissapore: Antonino Cannavacciulo darà testimonail di Lidl. Il grande chef e la grande catena di distrubuzione low cost, ‘finalmente insieme. “Antonino Cannavacciuolo sarà il testimonial della linea di punta dell’insegna della grande distribuzione, Italiamo, il brand che celebra le eccellenze locali Made in Italy, e della selezione di frutta e verdura IGP e DOP”. Ancora, lo chef “ guiderà i consumatori alla scoperta di prodotti simbolo come i Rigatoni di Gragnano IGP trafilati al bronzo, l’Olio DOP Terra di Bari e i Cantuccini Toscani IGP, e si affiancherà al meglio del patrimonio ortofrutticolo italiano, mettendo in risalto la freschezza e la stagionalità delle eccellenze certificate IGP e DOP”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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