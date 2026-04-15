TaoSicurezza 2026 a SiciliaFiera | tre giorni dedicati a security safety e innovazione nel cuore del Mediterraneo

A SiciliaFiera si svolge TaoSicurezza 2026, una fiera di tre giorni dedicata al settore della sicurezza e dell’innovazione nel Mediterraneo. L’evento è riconosciuto come punto di riferimento nel Sud Italia per aziende, professionisti e operatori del settore che vogliono approfondire le novità e le tecnologie nel campo della security e della safety. La manifestazione si tiene ogni anno nel cuore della Sicilia.

TaoSicurezza è la manifestazione fieristica di riferimento per il settore della Sicurezza nel Sud Italia.Giunta alla sua IV edizione, quest’anno si svolge per la prima volta in SiciliaFiera a Misterbianco Catania, noto e affermato polo espositivo, da mercoledì 22 aprile a venerdì 24 aprile e in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it In Fiera l'esordio di Pescare Show: tre giorni dedicati a innovazione, tecnica e cultura della pescaDalle esche stampate in 3D ai motori che filtrano microplastiche, la Fiera ospita il futuro della pesca sportiva fino a domenica Strumentazione di... “Puro Cioccolato Festival 2026”, in piazza Umberto tre giorni dedicati alla magia del cioccolatoSi inaugura domani, venerdì 20 febbraio, in piazza Umberto, la tappa barese di “Puro Cioccolato Festival 2026”, l’evento che celebra la magia del...