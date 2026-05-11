WWF Abruzzo | nasce l’associazione unica con il nuovo direttivo

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il WWF Abruzzo ha annunciato la creazione di un’unica associazione attraverso l’unificazione delle quattro sezioni esistenti. È stato anche nominato un nuovo direttivo composto da membri con background scientifico e accademico. La decisione mira a coordinare meglio le attività di tutela ambientale nella regione e a concentrare le risorse per interventi più efficaci. Restano da vedere quali effetti questa riorganizzazione avrà sulla gestione dei territori e sulla protezione delle aree naturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come influirà l'unificazione delle quattro sezioni sulla tutela dei territori?. Chi guiderà il nuovo direttivo con un approccio scientifico e accademico?. Perché la ricerca climatica diventa centrale nella strategia del WWF Abruzzo?. Quali nuove risorse libererà la gestione burocratica per i volontari locali?.? In Breve Le quattro sezioni provinciali confluiscono in un'unica entità regionale coordinata.. Nicoletta Di Francesco vicepresidente insieme a Piero Di Carlo nel direttivo.. Il climatologo Piero Di Carlo garantisce supporto scientifico basato su dati accademici.. Francesco Cerasoli guida l'associazione con un dottorato conseguito nel 2019.🔗 Leggi su Ameve.eu

wwf abruzzo nasce l8217associazione unica con il nuovo direttivo
© Ameve.eu - WWF Abruzzo: nasce l’associazione unica con il nuovo direttivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo: Francesco Cerasoli è il presidenteNuovo direttivo per il Wwf Abruzzo che nel corso di un'assemblea al museo universitario di Chieti ha rinnovato la propria struttura organizzativa...

Leggi anche: Il Comitato di Chiuso compie 10 anni e diventa associazione: i nomi del direttivo

Argomenti più discussi: A Chieti l'assemblea regionale del Wwf Abruzzo e il racconto teatrale Paolo dei lupi; Il nuovo corso del WWF Abruzzo; Il 10 maggio a Chieti l'assemblea regionale del WWF Abruzzo; Wwf Abruzzo rinnova il consiglio regionale.

wwf abruzzo nasce lCerasoli nuovo presidente del Wwf AbruzzoFrancesco Cerasoli è il nuovo presidente del WWF Abruzzo. Lo ha deciso l'assemblea regionale dell'associazione riunita presso il Museo universitario di Chieti, che ha anche eletto Nicoletta Di Frances ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web