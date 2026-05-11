WWF Abruzzo | nasce l’associazione unica con il nuovo direttivo

Il WWF Abruzzo ha annunciato la creazione di un’unica associazione attraverso l’unificazione delle quattro sezioni esistenti. È stato anche nominato un nuovo direttivo composto da membri con background scientifico e accademico. La decisione mira a coordinare meglio le attività di tutela ambientale nella regione e a concentrare le risorse per interventi più efficaci. Restano da vedere quali effetti questa riorganizzazione avrà sulla gestione dei territori e sulla protezione delle aree naturali.

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