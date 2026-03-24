WWE | John Cena pronto a un nuovo ruolo dopo il ritiro

Dopo aver ufficialmente concluso la carriera sul ring nel dicembre 2025, John Cena si prepara a intraprendere un nuovo percorso legato alla WWE. L’ex wrestler, noto per le sue numerose vittorie e il grande seguito di fan, ha già manifestato interesse a continuare a lavorare nel settore dello spettacolo legato al wrestling. La sua presenza nel mondo WWE rimane quindi attiva anche oltre l’esperienza come atleta.

Dopo il ritiro ufficiale dal ring avvenuto nel dicembre 2025, John Cena guarda già al futuro all’interno della WWE. Il 17 volte campione del mondo, lontano dalle scene televisive dopo il match finale contro Gunther, ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo ruolo nella compagnia. Durante un recente incontro con i fan al MegaCon Orlando 2026, Cena ha spiegato di voler continuare a contribuire attivamente al business, anche se in una veste completamente diversa rispetto al passato. “Penso di aver trovato la soluzione”. Parlando del suo futuro, John Cena ha lasciato intendere di essere vicino a definire concretamente il suo nuovo ruolo in WWE, anche se non ha ancora svelato dettagli precisi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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