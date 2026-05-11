WWE Backlash 2026 tutti i risultati della serata

Il 11 maggio 2026 si è tenuto a Tampa l'evento WWE Backlash, che ha visto numerosi incontri tra i wrestler delle varie categorie. La serata ha seguito la linea tracciata dopo WrestleMania 42, puntando su una programmazione più stabile e concentrata sulla crescita dei campioni attuali e delle nuove promesse. Sono stati annunciati e disputati diversi match, con risultati che hanno suscitato reazioni tra il pubblico presente e gli appassionati che hanno seguito l'evento in diretta.

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Tampa, 11 maggio 2026 – WWE Backlash 2026 ha confermato la direzione presa dalla compagnia dopo WrestleMania 42: meno transizione, più costruzione del futuro. Il Premium Live Event, andato in scena sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa, in Florida, ha lasciato sul tavolo risultati importanti, svolte narrative e un finale destinato a pesare nelle prossime puntate di Raw e SmackDown. Il risultato più atteso è arrivato nel main event. Roman Reigns ha sconfitto Jacob Fatu e ha mantenuto il World Heavyweight Championship, al termine di un match duro, fisico e pieno di tensione familiare. Fatu ha messo in difficoltà il campione con il Tongan Death Grip e con una potenza esplosiva che ha più volte sfiorato il cambio di titolo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WWE Backlash 2026 - Results Predictions Notizie correlate RISULTATI: WWE Backlash 2026Backlash 2026, orario italiano e diretta streaming su Netflix La WWE prosegue il percorso post-WrestleMania con Backlash 2026, il Premium Live Event... WWE BACKLASH: IYO SKY supera Asuka a Backlash 2026, poi arriva il momento emozionanteGrande battaglia tutta giapponese a WWE Backlash, dove IYO SKY ha sconfitto Asuka al termine di un match intenso, fisico e ricco di ribaltamenti. Argomenti più discussi: Backlash 2026 – I nostri pronostici; WWE Backlash stanotte su Netflix: Roman Reigns rischia tutto contro Jacob Fatu; Tutto quello che devi sapere su Backlash: card, orario e chi sarà il partner misterioso di Danhausen; WWE Backlash 2026: in diretta su Netflix. Discussione post WWE Backlash 2026! reddit Ecco come sarebbe oggi il poster di #WWEBacklash 2005 ? x.com RISULTATI: WWE Backlash 2026Backlash 2026, orario italiano e diretta streaming su Netflix La WWE prosegue il percorso post-WrestleMania con Backlash 2026, il Premium Live Event in scena nella notte tra sabato 9 e domenica 10 mag ... zonawrestling.net