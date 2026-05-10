WWE BACKLASH | IYO SKY supera Asuka a Backlash 2026 poi arriva il momento emozionante

Durante WWE Backlash 2026, IYO SKY ha affrontato e superato Asuka in una lotta molto combattuta. La sfida è stata caratterizzata da fasi intense, con continui ribaltamenti e momenti di forte fisicità. Al termine del match, SKY è risultata vincente. Dopo la conclusione dell'incontro, è arrivato un momento particolarmente emozionante.

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Grande battaglia tutta giapponese a WWE Backlash, dove IYO SKY ha sconfitto Asuka al termine di un match intenso, fisico e ricco di ribaltamenti. Fin dalle prime fasi dell’incontro, il pubblico si è fatto sentire con cori dedicati a Kairi Sane, mentre le due wrestler hanno iniziato a colpirsi senza perdere tempo, cercando immediatamente il controllo del match. Asuka è riuscita inizialmente a prendere il sopravvento grazie alla sua aggressività ed esperienza, ma IYO ha reagito con la Missile Dropkick e la sua Bullet Train Attack, riportando l’equilibrio. L’“Empress of Tomorrow”, però, non ha mai smesso di lottare e ha continuato a mettere pressione alla sua ex allieva.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE BACKLASH: IYO SKY supera Asuka a Backlash 2026, poi arriva il momento emozionante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE: ufficiale IYO SKY vs Asuka a BacklashLa WWE ha ufficializzato un nuovo match per Backlash, Premium Live Event in programma sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa,... Leggi anche: WWE: IYO SKY vs Asuka verso WrestleMania 42? Gli ultimi aggiornamenti