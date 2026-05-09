RISULTATI | WWE Backlash 2026

La WWE Backlash 2026 si svolgerà nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, con l’evento trasmesso in diretta streaming su Netflix. Si tratta di un Premium Live Event che segue la conclusione di WrestleMania, continuando la programmazione della federazione dopo la principale manifestazione dell’anno. L’evento si terrà in una location non specificata e vedrà protagonisti vari wrestler e match ufficializzati in anticipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Backlash 2026, orario italiano e diretta streaming su Netflix. La WWE prosegue il percorso post- WrestleMania con Backlash 2026, il Premium Live Event in scena nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio. L’orario di inizio è fissato per le 00:00 italiane: in Italia il PLE è disponibile in diretta streaming su Netflix con telecronaca in italiano. Su Zona Wrestling troverete in questa pagina tutti gli aggiornamenti live, con i risultati di ciascun match riportati in tempo reale nel corso della nottata. Roman Reigns contro Jacob Fatu e Seth Rollins contro Bron Breakker in cima alla card. Il main event mette di fronte il World Heavyweight Champion Roman Reigns e il cugino Jacob Fatu, alla prima difesa titolata del campione dopo aver conquistato la cintura battendo CM Punk nel main event di WrestleMania.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Backlash 2026 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX WWE Backlash 2026 Official Trailer Notizie correlate Leggi anche: WWE Backlash 2026 – Preview WWE: Backlash 2026 si arricchisce, Sami Zayn vs Trick Williams per il titolo USANel corso dell’ultimo episodio di SmackDown, la WWE ha ufficializzato un nuovo match titolato per Backlash 2026, evento in programma sabato 9 maggio...