Un wrestler di grande esperienza ha alimentato l’attesa per l’evento WWE Backlash 2026 attraverso un messaggio pubblicato sui social media. In questa comunicazione, ha lasciato intendere che il suo prossimo annuncio potrebbe avere un impatto significativo sulla federazione, descrivendo l’evento come qualcosa che potrebbe scuotere le fondamenta della WWE. La sua presenza genera molte aspettative tra i fan e gli addetti ai lavori.

John Cena sta aumentando ulteriormente l’hype attorno a WWE Backlash 2026, dopo aver pubblicato un nuovo messaggio in cui lascia intendere che il suo imminente annuncio potrebbe scuotere completamente la WWE. Dopo aver già parlato di una “notizia storica” prevista per l’evento del 9 maggio a Tampa, Cena è tornato su Twitter con dichiarazioni ancora più clamorose, promettendo qualcosa che potrebbe avere un impatto su chiunque faccia parte dell’universo WWE: dai fan fino ai giovani talenti: “Tra pochi giorni farò un grande annuncio all’interno di questa arena che sconvolgerà le fondamenta stesse della WWE. Dai fan alle superstar, dai campioni fino ai giovani wrestler.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - John Cena aumenta l’attesa per Backlash: “Le fondamenta della WWE saranno scosse”

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