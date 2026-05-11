LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | secondo parziale ora in equilibrio
Al torneo di Roma, nel match tra Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti, il primo set si è concluso con un punteggio di 6-4, mentre nel secondo parziale il punteggio è attualmente di 4-3, in equilibrio. Durante il gioco, la giocatrice toscana ha messo in rete un diritto incrociato, e la sua avversaria di Castelletto sul Ticino ha risposto con un rovescio lungolinea in difesa. La partita è in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In rete il diritto incrociato della toscana. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea giocato in difesa della nativa di Castelletto sul Ticino. Ci sono tre palle break. 15-30 Diritto lungolinea vincente della classe ’96. 15-15 Lungo il rovescio incrociato di ”Jas”. 0-15 Lungo il diritto lungolinea della piemontese. Maduzzi al servizio. 4-3 Volée di diritto incrociato e vincente della nativa di Bologna. 40-40 Lungo il diritto lungolinea della pugliese. Deciding point. Risponde Maduzzi. 30-40 Smash lungolinea vincente di Paganetti. Ci sono due palle break. 30-30 Risposta di diritto incrociato vincente della barese.🔗 Leggi su Oasport.it
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