LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | secondo parziale ora in equilibrio

Al torneo di Roma, nel match tra Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti, il primo set si è concluso con un punteggio di 6-4, mentre nel secondo parziale il punteggio è attualmente di 4-3, in equilibrio. Durante il gioco, la giocatrice toscana ha messo in rete un diritto incrociato, e la sua avversaria di Castelletto sul Ticino ha risposto con un rovescio lungolinea in difesa. La partita è in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.

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