Oggi sulla Supertennis Arena di Roma si svolgono quattro incontri di tennis, tra cui il primo tra Rublev e Davidovich-Fokina, conclusosi con un doppio 6-4 a favore del primo. In programma anche le sfide ErraniPaolini contro MaduzziPaganetti, con il match tra le coppie italiane che si sta svolgendo in diretta. Seguiranno altri incontri prima del derby azzurro previsto nella giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si impone su Davidovich-Fokina con un duplice 6-4. Ora tocca a Nakashima-Basilashvili. Vi ricordiamo che il doppio PaoliniErrani contro MaduzziPaganetti sarà il quinto e ultimo incontro di oggi su questo campo. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Roma di doppio che vede Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Le teste di serie numero 1 del torneo affrontano le giovani classe 2006 nel debutto in quel di Roma in un derby tinto d’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora quattro match prima del derby azzurro

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