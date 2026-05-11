WTA Roma 2026 Gauff si testa con Jovic Promette scintille la sfida Swiatek-Osaka

A Roma, nel torneo WTA 2026, la giovane tennista Gauff si è confrontata con Jovic in un allenamento o match di preparazione. La sfida tra Swiatek e Osaka ha attirato l'attenzione degli appassionati, con l’asticella della posta in gioco che si alza e le partite che si fanno più intense. Ogni punto diventa più determinante in vista della fase finale del torneo.

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Aumenta l’importanza della posta in palio, cresce l’intensità delle partite e ogni punto pesa sempre di più nel lungo sprint che condurrà all’atto conclusivo. Gli ottavi di finale del torneo di singolare femminile caratterizzano il programma del lunedì della seconda settimana agli Internazionali d’Italia. L’eliminazione di Aryna Sabalenka ad opera di Cirstea è stata certamente la notizia più clamorosa di un sabato nel quale ha abbandonato il torneo anche la detentrice del titolo Jasmine Paolini, sconfitta al terzo set da Mertens dopo aver mancato tre match point nel dodicesimo gioco del secondo. Nel derby americano Coco Gauff, finalista dello scorso anno, chiede il pass per i quarti alla connazionale Iva Jovic, sedicesima favorita del tabellone capitolino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, Gauff si testa con Jovic. Promette scintille la sfida Swiatek-Osaka ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con SwiatekIl programma di giornata del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia si caratterizza per i match del secondo turno della parte... WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e SwiatekLa giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Stoccarda si rivela a dir poco esplosiva. Argomenti più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Tabellone WTA Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale; WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno.