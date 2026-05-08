WTA Roma 2026 facile esordio per Rybakina Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek

Al torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia si sono disputate le partite del secondo turno nella parte bassa del tabellone. Rybakina ha ottenuto una vittoria semplice nel suo esordio, mentre Cocciaretto ha superato il primo ostacolo e si è qualificata per affrontare la testa di serie di prima fascia. La giornata ha visto anche la sfida tra le due giocatrici, con quest’ultima che si prepara a incontrare la favorita del torneo.

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Il programma di giornata del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia si caratterizza per i match del secondo turno della parte bassa del tabellone. Facile il successo ottenuto da lla numero due del tabellone Rybakina. Una grande Elisabetta Cocciaretto approda con merito al terzo turno e si regala la sfida contro la polacca Iga Swiatek. Aveva l’esame più difficile tra le big all’esordio e lo supera di slancio. Elena Rybakina, testa di serie numero due, travolge la greca Maria Sakkari 6-4 6-1 in un’ora e sedici minuti. Una straripante Elisabetta Cocciaretto stende Emma Navarro 6-3 6-3 in un’ora e trentadue minuti e si regala la vetrina dei sedicesimi contro Iga Swiatek.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma NavarroDebutto vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Roma: sulla terra battuta capitolina l’azzurra, numero 41 del mondo e 2 d’Italia, regola... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellone Roma 2026 · Con chi gioca Jasmine Paolini e le italiane in gara agli Internazionali d'Italia | Sorteggio Tennis WTA; Pigato-Grant 6-1, 2-6, 4-6: highlights Wta Roma; WTA Roma 2026: Jasmine Paolini difende i 1000 punti del 2025. Gli scenari (migliori e peggiori) di classifica; Entry List Wta Roma 2026: partecipanti ed italiane presenti Internazionali d’Italia. LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sconfitta onorevole per la giovane azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente in risposta di Svitolina. 15-0 Spara fuori un dritto facile facile Svitolina. 1-2 In ... oasport.it LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 4-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Grant-Bartunkova. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Roma ovest, via libera del Tar al maxi impianto fotovoltaico: a regime potrà sostenere fino a 14.000 famiglie ift.tt/4xoKUeH x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma - reddit.com reddit