Nel torneo WTA di Stoccarda 2026, i quarti di finale hanno visto alcune sorprese e momenti di tensione. Elena Rybakina ha conquistato la qualificazione in rimonta contro la canadese Fernandez, mentre Iga Swiatek è stata eliminata dalla russa Mirra Andreeva, che si è imposta sulla campionessa in carica. La giornata ha anche visto l’uscita di Gauff, lasciando spazio a incontri decisivi per le semifinali.

La giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Stoccarda si rivela a dir poco esplosiva. Elena Rybakina si salva nel finale di un’autentica battaglia contro la canadese Fernandez e sfiderà in semifinale la russa Mirra Andreeva, autrice dell’eliminazione di Iga Swiatek. Nella parte bassa del tabellone la ceca Karolina Muchova, che ha estromesso Coco Gauff, affronterà l’ucraina Elina Svitolina. L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro e numero sette del ranking, regola la ceca Linda Noskova 7-6(2) 7-5 in un’ora e quarantadue minuti. Nel secondo set l’ucraina subisce la rimonta della rivale dal 5-2 al 5-5, ma nel momento della verità è brava a piazzare la zampata decisiva e a chiudere 7-5 alla prima opportunità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e Swiatek

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