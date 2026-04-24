WTA Madrid 2026 Rybakina soffre ma vince Agli ottavi anche Gauff e Pegula eliminata Grant

Nel torneo WTA 1000 di Madrid, Rybakina ha conquistato la qualificazione agli ottavi dopo una partita difficile. Nella stessa giornata, Gauff e Pegula sono passate al turno successivo, mentre Grant è stata eliminata. La fase a eliminazione diretta si sta avvicinando, con le giocatrici che affrontano gli ultimi incontri prima dei quarti di finale. Le partite si sono svolte sulla parte bassa del tabellone del torneo.

Si sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Dopo la bella vittoria all’esordio, Tyra Caterina Grant esce di scena, ma è stata comunque una buona prestazione quella della giovane azzurra, sconfitta in due set dalla rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. Per Cirstea ci sarà ora la sfida con l’americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, che ha debuttato sulla terra rossa spagnola, superando la francese Leolia Jeanjean nettamente per 6-3 6-0. Inizio di torneo soffertissimo per Elena Rybakina, fresca vincitrice del torneo di Stoccarda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata Grant Notizie correlate WTA Dubai 2026, Rybakina, Gauff e Pegula approdano agli ottaviIl torneo WTA di Dubai torna in campo: la seconda giornata di gare propone un nutrito programma di match che completano il secondo turno. WTA Madrid 2026, Paolini vince in rimonta. Agli ottavi anche Sabalenka e Swiatek, eliminata SvitolinaSi sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona Swiatek; Madrid su SuperTennis: tutte contro Sabalenka; Questo è l'ordine delle teste di serie per il Mutua Madrid Open 2026; WTA Madrid, il tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka. WTA Madrid: fuori Grant. Rybakina tra alti e bassi, ok GauffTennis | Senza categoria | Finisce al secondo turno del tabellone principale il bel cammino nel WTA 1000 a Madrid di Tyra Caterina Grant, passata attraverso le qualificazioni e che ... oktennis.it Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona SwiatekEmerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Torneo nato assieme allo spostamento ... oasport.it LaLiga è quasi nelle mani del Barcellona! Bellerín ferma il Real Madrid all'ultimo secondo: finisce in parità a Siviglia - facebook.com facebook Tennis, Sinner parte male poi vince in rimonta a Madrid: «Devo capire come si gioca qui» x.com