Wolters Kluwer nuove capacità d' integrazione per Arca Evolution

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha annunciato nuove funzionalità di integrazione per il software Arca Evolution. La presentazione è avvenuta a Roma, il 11 maggio, durante un evento dedicato. Le novità riguardano aggiornamenti che migliorano la compatibilità con altri sistemi e facilitano le operazioni degli utenti. La società ha comunicato che queste integrazioni sono state sviluppate per rendere più efficienti i processi di gestione fiscale e contabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta Arca Evolution Connect, un nuovo modulo di Arca Evolution, il software di gestione aziendale di Wolters Kluwer sviluppato per supportare le piccole e medie imprese italiane nella gestione delle loro funzioni operative principali. Arca Evolution Connect offre un approccio all'integrazione più aperto, nativo e standardizzato, rendendo semplicissimo collegare Arca Evolution a software e applicazioni di terze parti. Le varie funzioni aziendali potranno così ampliare i propri ecosistemi digitali riducendo ogni complessità e rischi operativi, mantenendo contemporaneamente un solido controllo e la totale sicurezza e governance dei dati.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Wolters Kluwer, nuove capacità d'integrazione per Arca Evolution ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Wolters Kluwer: "Cloud e outsourcing sono la chiave per la crescita delle pmi" Terni, nuove apparecchiature per l’ospedale: “Investire in tecnologie avanzate significa migliorare la capacità diagnostica”Un nuovo mammografo e una Mineralometria Ossea Computerizzata in dotazione al Santa Maria. Argomenti più discussi: Wolters Kluwer, nuove capacità d’integrazione per Arca Evolution; AI e responsabilità civile, il Forum legale Wolters Kluwer accende il confronto sui nuovi rischi; Wolters Kluwer Tax & Accounting potenzia CCH Axcess Workflow con l'intelligenza artificiale Expert AI per la pianificazione; Wolters Kluwer rafforza la divisione compliance con Craig Crabtree EVP.