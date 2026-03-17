Wolters Kluwer tax & accounting ha annunciato oggi che le piccole e medie imprese devono puntare su soluzioni cloud e outsourcing per sostenere la crescita. L’azienda ha pubblicato un rapporto in cui evidenzia come queste strategie siano fondamentali per migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende di dimensioni ridotte. L’introduzione di tecnologie digitali rappresenta una scelta cruciale per le imprese del settore.

Roma, 17 mar. (AdnkronosLabitalia) - Wolters Kluwer tax & accounting presenta oggi il primo rapporto 'Future ready business', che evidenzia come le piccole e medie imprese italiane procedano, seppur con cautela, nella trasformazione digitale dovendo però affrontare costanti pressioni economiche, costi operativi in rialzo e un complesso reticolo di normative. Anche se la resilienza rimane una caratteristica fondamentale dell'ecosistema delle pmi italiane, la ricerca indica un crescente divario nella modernizzazione rispetto ai loro omologhi europei che procedono più rapidamente sulla via della digitalizzazione. I risultati fanno emergere un quadro caratterizzato da progressi incrementali piuttosto che da un'accelerazione decisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Wolters Kluwer: "Cloud e outsourcing sono la chiave per la crescita delle pmi"

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