Wings for Life World Run 2026 Raises Record €9.2 Million for Spinal Cord Injury Research

Da corrieretoscano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tredicesima edizione della Wings for Life World Run si è conclusa con la partecipazione di oltre 346.500 persone in 173 paesi. L’evento di raccolta fondi ha raggiunto un totale di 9,2 milioni di euro, destinati alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Si tratta di un risultato record rispetto alle edizioni precedenti, con un coinvolgimento globale che ha superato le aspettative. La corsa si è svolta contemporaneamente in tutto il mondo, coinvolgendo atleti di diversi livelli.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE 346,527 participants across 173 countries took part in the 13th edition of the global fundraising run.  SALZBURG, Austria, May 11, 2026 PRNewswire — Wings for Life World Run 2026 raised a record €9.2 million for spinal cord injury research on Sunday, as 346,527 participants from 192 nationalities took part across 173 countries. The 13th edition started simultaneously at 11:00 UTC through seven Flagship Runs, 648 App Run Events and the Wings for Life World Run App. One hundred percent of all entry fees and donations raised go directly to the Wings for Life Foundation, whose mission is to find a cure for spinal cord injury.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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