Wings for Life World Run 2026 Raises Record €9.2 Million for Spinal Cord Injury Research
La tredicesima edizione della Wings for Life World Run si è conclusa con la partecipazione di oltre 346.500 persone in 173 paesi. L’evento di raccolta fondi ha raggiunto un totale di 9,2 milioni di euro, destinati alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Si tratta di un risultato record rispetto alle edizioni precedenti, con un coinvolgimento globale che ha superato le aspettative. La corsa si è svolta contemporaneamente in tutto il mondo, coinvolgendo atleti di diversi livelli.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE 346,527 participants across 173 countries took part in the 13th edition of the global fundraising run. SALZBURG, Austria, May 11, 2026 PRNewswire — Wings for Life World Run 2026 raised a record €9.2 million for spinal cord injury research on Sunday, as 346,527 participants from 192 nationalities took part across 173 countries. The 13th edition started simultaneously at 11:00 UTC through seven Flagship Runs, 648 App Run Events and the Wings for Life World Run App. One hundred percent of all entry fees and donations raised go directly to the Wings for Life Foundation, whose mission is to find a cure for spinal cord injury.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Doctor ER Reacts to Ridiculous Zack D. Films Animations | Compilation
Notizie correlate
Domenica si corre a Verona la “Wings for Life World Run” e scattano i provvedimenti alla viabilitàÈ in programma domenica 10 maggio la “Wings for Life World Run” e, in occasione dell’evento, dal Comune di Verona saranno adottati alcuni...
Leggi anche: Una corsa per la ricerca: al Kilometro Rosso torna la Wings for Life World Run
Argomenti più discussi: Tutto pronto per Wings for Life World run 2026, anche l'Italia corre per la ricerca; Aosta si prepara alla Wings for Life World Run; Domenica si corre a Verona la Wings for Life World Run e scattano i provvedimenti alla viabilità; Wings for Life World Run 2026: un'edizione da record per la corsa benefica più grande al mondo.
Despar Nord alla Wings for life world run A Verona 2.000 collaboratori dell’insegna hanno corso insieme: è stato il team più numeroso in Italia #retail #gdo #sport @Despar_Nordest @WFLWorldRun @raffaelaqu x.com
Record di iscritti alla Wings for life world run, il più grande evento benefico di corsa al mondo. Oltre 2000 i partecipanti a Verona, raccolti 50.000 euro facebook
Ci sono medaglie vecchie della Wings for Life World Run qui? reddit
Wings for Life World Run 2026 raccoglie 9,2 milioni di euroLa 13ª edizione della corsa benefica globale conferma il suo successo con 346.527 partecipanti provenienti da 192 nazionalità e attivi in 173 Paesi del mondo ... tuttosport.com