Wings for Life World Run 2026 Raises Record €9.2 Million for Spinal Cord Injury Research

La tredicesima edizione della Wings for Life World Run si è conclusa con la partecipazione di oltre 346.500 persone in 173 paesi. L’evento di raccolta fondi ha raggiunto un totale di 9,2 milioni di euro, destinati alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Si tratta di un risultato record rispetto alle edizioni precedenti, con un coinvolgimento globale che ha superato le aspettative. La corsa si è svolta contemporaneamente in tutto il mondo, coinvolgendo atleti di diversi livelli.

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