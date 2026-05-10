Domenica si corre a Verona la Wings for Life World Run e scattano i provvedimenti alla viabilità
Domenica 10 maggio si terrà a Verona la “Wings for Life World Run”. In vista dell’evento, il Comune ha disposto alcuni provvedimenti temporanei sulla viabilità. Queste misure sono state adottate per garantire lo svolgimento sicuro della corsa e per gestire il traffico nella zona interessata dalla manifestazione. La giornata vedrà la chiusura o la modifica di alcuni percorsi cittadini per consentire il passaggio dei partecipanti.
È in programma domenica 10 maggio la “Wings for Life World Run” e, in occasione dell’evento, dal Comune di Verona saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. L’evento, organizzato da “A&C Consulting sas”, è una.🔗 Leggi su Veronasera.it
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