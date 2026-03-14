Caso David Rossi scontro sulla nuova perizia

La Federazione delle associazioni dei medici legali italiani (Famli) e il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci sono in contrasto sulla nuova perizia relativa al caso David Rossi. La Famli ha commentato pubblicamente la questione, mentre Vinci ha annunciato la possibilità di ricorrere alle vie legali. La disputa si è accesa con dichiarazioni e prese di posizione da entrambe le parti.

Caso David Rossi (foto), botta e risposta al vetriolo fra la Federazione delle associazioni dei medici legali italiani (Famli) e il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci che minaccia il ricorso alle vie legali. Oggetto del contendere il consulente Robbi Manghi che, insieme al tenente colonnello dei Ris, ha realizzato le perizie sulla base delle quali si afferma che Rossi, manager della comunicazione di Banca Mps è stato ucciso. "Il consulente non è un medico legale ma un gerontologo", attacca il consiglio direttivo della Famli. "Affidare una consulenza su dinamiche traumatiche complesse a un professionista con una specializzazione diversa equivale, in termini metodologici, a richiedere il parere di un ginecologo su un caso cardiologico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso David Rossi, scontro sulla nuova perizia Articoli correlati Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morteC’è una nuova verità medica e scientifica sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla... “Lesioni e segni sul volto”. David Rossi, i risultati delle nuova periziaA più di dieci anni dalla morte di David Rossi, il caso continua a dividere opinione pubblica, magistratura e politica. Caso David Rossi: nuovo video ricostruzione Tutti gli aggiornamenti su Caso David Rossi Temi più discussi: Morte David Rossi, Commissione d’inchiesta: Preso atto che fu ucciso; Caso David Rossi, scontro sulla perizia firmata da Manghi; Morte di David Rossi, scoppia il caso del medico legale; Omicidio David Rossi, la rabbia del fratello Ranieri per le prime indagini: Non aspettarono la Scientifica. Caso David Rossi, scontro sulla nuova periziaCaso David Rossi (foto), botta e risposta al vetriolo fra la Federazione delle associazioni dei medici legali italiani (Famli) ... quotidiano.net Riaperto il caso sulla morte di David Rossi: così si rafforza l’ipotesi dell’omicidioLa commissione parlamentare ribalta la versione ufficiale sulla morte dell'ex manager MPS: non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato assassinato ... ilfattoquotidiano.it Caso David Rossi, I tre componenti del Pd della Commissione parlamentare di inchiesta bis sulla morte di David Rossi hanno chiesto di ascoltare gli autori delle consulenze medico legali e tecnico-scientifiche disposte dalla precedente Commissione - facebook.com facebook Caso David Rossi, la commissione d’inchiesta: “E’ stato un omicidio” x.com