Il regista Werner Herzog ha deciso di non partecipare al Festival di Cannes di quest'anno. Il suo nuovo film, Bucking Fastard, non sarà presente nel programma del festival, che aveva annunciato la selezione di altri titoli. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore da una fonte specializzata, confermando l’assenza del film di Herzog dalla manifestazione francese. Al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

Werner Herzog ha rifiutato il Festival di Cannes. Nelle scorse ore Variety ha riportato in esclusiva la notizia dell’assenza di Bucking Fastard, il nuovo film di fiction dell’83enne cineasta tedesco, nel programma della Croisette di quest’anno. Il motivo? Frémaux e soci non hanno ritenuto il film abbastanza valido per il Concorso. Come si sa, nei festival di rango, tra cui anche Venezia e Berlino, esiste una formula allargata per inserire più titoli possibili in primo piano. Si tratta dell’invito nella “Selezione ufficiale” che, in pratica, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Si può essere nella selezione ufficiale sia quando si è in Concorso – e gareggiare per la Palma d’Oro – sia in una categoria minore (Certain Regard) o addirittura come proiezione speciale o fuori concorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Werner Herzog rifiuta Cannes: Bucking Fastard non era in Concorso. Ma lo sarà al Festiva di Venezia

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