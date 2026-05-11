Il regista Werner Herzog ha deciso di non partecipare al Festival di Cannes, rifiutando l'invito a presentare il suo nuovo film, Bucking Fastard. Il film avrebbe dovuto essere un'anteprima con la presenza delle attrici Rooney Mara e Kate Mara, ma Herzog ha comunicato la sua assenza. La decisione è arrivata in seguito alla mancanza di un concorso ufficiale al festival, che ha portato il regista a non voler partecipare.

Niente anteprima di Bucking Fastard a Cannes: il film avrebbe dovuto portare le sorelle Rooney e Kate Mara sulla Croisette, ma il regista ha declinato l'invito. Werner Herzog ha smentito le speculazioni che lo volevano a Cannes con la sua nuova fatica, il dramma Bucking Fastard. Il regista ha respinto l'invito del festival dopo che Thierry Fremaux non gli ha concesso l'onore del Concorso. "Bucking Fastard è stato invitato nella selezione ufficiale al Festival di Cannes del 2026, ma il regista ha declinato l'invito, ha dichiarato un portavoce del film in un comunicato. La ragione è legata al fatto che al film non era stato offerto il concorso. Herzog sperava che la pellicola ispirata a una storia vera e interpretata dalle sorelle Rooney e Kate Mara .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Niente concorso? Allora non vengo": Werner Herzog respinge l'invito del Festival di Cannes

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