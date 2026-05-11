Il regista Werner Herzog ha deciso di non partecipare al Festival di Cannes, rifiutando l’invito a presentare il suo ultimo film, Bucking Fastard. La scelta è stata annunciata dopo che il film è stato escluso dal Concorso ufficiale della manifestazione. Herzog, noto per le sue opere cinematografiche, ha quindi deciso di non prendere parte a questa edizione del festival.

Il regista Werner Herzog ha rifiutato l’invito a presentare il suo ultimo lungometraggio Bucking Fastard a Cannes, dopo la notizia che il film sia stato scartato dal Concorso ufficiale. La ‘mossa Jarmush ‘ tuona ancora. Che cosa significa per un regista e quali sono i motivi dietro una declinazione come questa? L’annuncio ufficiale del regista. L’ultimo film di genere drammatico del regista Werner Herzog avrebbe dovuto essere tra i protagonisti del Festival di Cannes di quest’anno. Un festival assai controverso, data l’assenza di titoli italiani, e che continua a far parlare di sé per la selezione dei titoli. Herzog ha ufficialmente smentito la possibilità di vedere il suo film sulla croisette dopo la ‘bocciatura’ della giuria alla sezione d’onore del ‘Concorso’.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Werner Herzog respinge l’invito del Festival di Cannes: cosa sta succedendo?

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