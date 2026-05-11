Wemby espulso Edwards trascina Minnesota | Spurs rimontati la serie torna in parità

Durante Gara 4, Wembanyama ha ricevuto il suo primo cartellino rosso per una gomitata, portando all'espulsione del giocatore. La squadra avversaria ha approfittato dell’assenza per ottenere una vittoria importante, con il contributo di Edwards che ha guidato il recupero del Minnesota. La partita si è conclusa con il punteggio in parità, facendo tornare la serie equilibrata.

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Victor Wembanyama tradisce gli Spurs, Anthony Edwards salva i Timberwolves. Il lungo francese viene espulso per una gomitata plateale, la guardia americana riprende per i capelli la stagione di Minnesota quando sembrava ormai compromessa, segna 16 dei suoi 36 punti nel 4° periodo di Gara 4 e regala ai Lupi il 2-2 nella serie di secondo turno dei playoff Nba. Al Target Center finisce 114-109, San Antonio dilapida 8 punti di vantaggio a 8’ dalla fine, spreca l’occasione di ipotecare la finale di Conference a Ovest. Ai texani, che comunque ribadiscono di essere ben più di Wemby, non basta un’altra serata magica di Dylan Harper, la matricola, perché De’Aaron Fox pasticcia troppo nel finale punto a punto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wemby espulso, Edwards trascina Minnesota: Spurs rimontati, la serie torna in parità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wemby vs Anthony Edwards in the FINAL MOMENTS Spurs vs Timberwolves ENDING Notizie correlate Playoff NBA: Edwards torna e trascina Minnesota, Knicks dominanti su PhiladelphiaI Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record Ritorno decisivo per... NBA, i risultati della notte (14 marzo): Edwards trascina Minnesota, vincono Pistons, Knicks e RocketsOtto le partite della notte NBA, al termine delle quali al momento i verdetti in vista dei playoff sono questi: Pistons (ampiamente) dentro, Nets,...