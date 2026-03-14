NBA i risultati della notte 14 marzo | Edwards trascina Minnesota vincono Pistons Knicks e Rockets

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte NBA si sono disputate otto partite, con i risultati che influenzano la corsa ai playoff. Edwards ha guidato Minnesota alla vittoria, mentre Pistons, Knicks e Rockets hanno portato a casa i loro incontri. In Eastern Conference, i Pistons sono già qualificati, mentre Nets, Wizards e Pacers sono stati eliminati sia dai playoff che dai play-in.

Otto le partite della notte NBA, al termine delle quali al momento i verdetti in vista dei playoff sono questi: Pistons (ampiamente) dentro, Nets, Wizards e Pacers fuori anche dai play-in per quanto riguarda la Eastern Conference. In tema di Western Conference, invece, tutte le prime sei (Thunder, Spurs, Rockets, Lakers, Nuggets, Timberwolves) hanno già un posto nella postseason, i Kings non possono più raggiungere i play-in. Particolare il discorso dalla terza alla sesta a Ovest, perché due sono a 41-25, due a 41-26 e ci sono i Suns che possono relegare una delle franchigie al play-in. Partiamo dai Detroit Pistons (48-18), che troppi problemi non se ne fanno nel battere i Memphis Grizzlies (23-43) per 126-110 con un totale Jalen Duren a quota 30 punti e 13 rimbalzi, ma bene anche Cade Cunningham con 17 e 15 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

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