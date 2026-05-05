Playoff NBA | Edwards torna e trascina Minnesota Knicks dominanti su Philadelphia

I playoff NBA sono iniziati con alcune sorprese: i Timberwolves hanno conquistato la vittoria nella prima partita contro gli Spurs, grazie al ritorno in campo del loro giocatore chiave. I Knicks, invece, hanno ottenuto un largo successo contro Philadelphia, dominando l'incontro dall'inizio alla fine. La prima giornata ha mostrato anche il ritorno in campo di un altro giocatore importante, che ha contribuito a trascinare la propria squadra alla vittoria.

I Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record Ritorno decisivo per Anthony Edwards e successo per i Minnesota Timberwolves in gara-1 della semifinale di Conference contro i San Antonio Spurs. La stella dei Wolves, rientrata in anticipo dopo l’infortunio accusato nel primo turno contro Denver, entra dalla panchina e contribuisce con 18 punti in 25 minuti, tirando con un efficace 813 dal campo. Il risultato finale è 104-102 per Minnesota. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate NBA, i risultati della notte (14 marzo): Edwards trascina Minnesota, vincono Pistons, Knicks e RocketsOtto le partite della notte NBA, al termine delle quali al momento i verdetti in vista dei playoff sono questi: Pistons (ampiamente) dentro, Nets,... NBA playoff: Oklahoma vola sul 3-0, Minnesota a un passo dal colpo, Knicks riportano la serie in paritàGilgeous-Alexander domina con 42 punti contro Phoenix, Timberwolves avanti 3-1 su Denver e New York pareggia i conti con Atlanta: notte ricca di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: NBA, Anthony Edwards a sorpresa: potrebbe esserci in gara-1 con San Antonio; Playoff, quanti big infortunati: da Doncic e Reaves a Edwards, ecco quando tornano le stelle; Playoff Nba: New York 2-2 con Atlanta, Minnesota resiste agli infortuni; Nba playoff, semifinali di Conference: New York supera Philadelphia in gara 1, Minnesota sorprende San Antonio. NBA, Ant torna a 9 giorni dall'infortunio e parte dalla panchina: 18 punti a San AntonioMancava dal campo dallo scorso 25 aprile, ovvero dopo l'infortunio al ginocchio sinistro patito in gara-4 della serie poi vinta con Denver e che sembrava addirittura poter aver già chiuso i suoi playo ... sport.sky.it Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valangaLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga ... sport.sky.it PLAYOFFS - I New York Knicks sono diventati la prima squadra nella storia dei Playoffs (nell'era del Play-By-Play, 1997-98) a comandare con 30+ punti 3 partite consecutive..oltre ad averle vinte con 25+ punti - facebook.com facebook Juventus Next Gen al secondo turno playoff Quando si gioca la sfida con la Pianese x.com