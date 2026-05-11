Wembanyama impazzisce e tira una gomitata a Reid | in campo reagiscono così

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra New York e Philadelphia, Wembanyama ha reagito con una gomitata a Reid, scatenando una reazione immediata in campo. La squadra di New York ha vinto la gara 4, garantendosi l’accesso alle finali della Eastern Conference. Nessun altro dettaglio riguardo alle conseguenze dell’episodio è stato comunicato. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che si è assicurata il passaggio successivo nei playoff.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

New York non lascia scampo a Philadelphia: il successo in gara-4 vale l’accesso alle finali della Eastern Conference. Minnesota ristabilisce l’equilibrio contro San Antonio grazie a uno straordinario Anthony Edwards, protagonista nella sfida segnata anche dall’espulsione di Victor Wembanyama, il quale tira una gomitata a Reid e viene cacciato dal campo di gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

wembanyama impazzisce e tira una gomitata a reid in campo reagiscono cos236
© Gazzetta.it - Wembanyama impazzisce e tira una gomitata a Reid: in campo reagiscono così
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Beatrice Venezi licenziata, gli orchestrali reagiscono così: vergogna in direttaApplausi, una lunga ovazione e grida di giubilo hanno accolto domenica sera il termine dell'ultima recita di Lohengrin al Teatro La Fenice, diretto...

Leggi anche: Wembanyama mette tutti d'accordo: con lui in campo non si passa

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web