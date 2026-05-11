Wembanyama impazzisce e tira una gomitata a Reid | in campo reagiscono così
Durante la partita tra New York e Philadelphia, Wembanyama ha reagito con una gomitata a Reid, scatenando una reazione immediata in campo. La squadra di New York ha vinto la gara 4, garantendosi l’accesso alle finali della Eastern Conference. Nessun altro dettaglio riguardo alle conseguenze dell’episodio è stato comunicato. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che si è assicurata il passaggio successivo nei playoff.
New York non lascia scampo a Philadelphia: il successo in gara-4 vale l’accesso alle finali della Eastern Conference. Minnesota ristabilisce l’equilibrio contro San Antonio grazie a uno straordinario Anthony Edwards, protagonista nella sfida segnata anche dall’espulsione di Victor Wembanyama, il quale tira una gomitata a Reid e viene cacciato dal campo di gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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