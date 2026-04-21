Wembanyama mette tutti d' accordo | con lui in campo non si passa

Un giocatore francese ha ricevuto all'unanimità il riconoscimento di miglior difensore della stagione, diventando il primo a ottenere tale titolo con questa percentuale di voti. La sua presenza in campo ha influenzato le partite, dimostrando capacità difensive che hanno sorpreso gli osservatori. La scelta dei votanti si basa su valutazioni oggettive delle sue prestazioni durante l'intera stagione. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dalle autorità sportive competenti.

Victor Wembanyama è il difensore dell’anno Nba per la stagione 2025-26. Diventa il più giovane di sempre a conquistare il riconoscimento, a 22 anni, il primo a ottenere l’unanimità dei consensi dei votanti da quando il premio viene assegnato, dal lontano 1983. Cento giornalisti su cento gli hanno dato la prima preferenza, si è imposto davanti a Chet Holmgren, il lungo di Oklahoma City, e a Ausar Thompson, l’ala dei Detroit Pistons. Il centro francese scelta n. 1 del Draft 2023, dunque alla terza stagione Nba, diventa il primo giocatore dei San Antonio Spurs a vincere il premio da quando ci riuscì Kawhi Leonard per due anni di fila nel 2015 e 2016.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama mette tutti d'accordo: con lui in campo non si passa Victor Wembanyama, Draymond Green HEATED Altercation After Wemby DUNKS On Draymond! Notizie correlate Pasolini mette tutti d’accordo: sì al murales a Donna OlimpiaIl quartiere di Donna Olimpia è stato, per Pasolini, un punto d’osservazione sulla città. Leggi anche: Il circuito mette tutti d’accordo: il sì all’operazione è bipartisan. L’unica bocciatura arriva da Piffer Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Wembanyama mette tutti d'accordo: con lui in campo non si passa; Victor Wembanyama domina ancora: terza stagione di fila da leader NBA nelle stoppate; BM NBA TIME / Il recap dei playoff: colpo esterno dei Magic a Detroit mentre Celtics, Thunder e Spurs non sbagliano - di Matteo Parma; Perché Wembanyama merita l’MVP NBA 2026. Alla sua prima partita di playoff in carriera, Victor Wembanyama ha già scritto la storia dei San Antonio Spurs: è sua la miglior prestazione realizzativa di sempre per un debuttante della franchigia nella postseason. - 35 punti - 5 rimbalzi - 2 stoppate - 61,9% dal - facebook.com facebook