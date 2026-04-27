Domenica sera al Teatro La Fenice si sono verificati momenti di entusiasmo e applausi, alla fine dell’ultima rappresentazione di Lohengrin diretta da Markus Stenz. Il pubblico ha accolto con una lunga ovazione e grida di gioia la notizia che Beatrice Venezi non ricoprirà più il ruolo di direttrice musicale. La reazione degli spettatori si è concentrata sull’annullamento della sua nomina, suscitando reazioni di soddisfazione tra i presenti.

Applausi, una lunga ovazione e grida di giubilo hanno accolto domenica sera il termine dell'ultima recita di Lohengrin al Teatro La Fenice, diretto da Markus Stenz: così il pubblico ha reagito con entusiasmo alla notizia dell'annullamento della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Anche gli orchestrali visibilmente felici si sono uniti agli applausi del pubblico. Finisce dunque in modo indegno una vicenda contrassegnata da polemiche politiche feroci. Venezi è stata "licenziata" formalmente perché aveva accusato di nepotismo gli orchestrali, punto di rottura terminale. La Rsu della Fondazione Teatro La Fenice esprime in una nota "soddisfazione per la decisione della direzione di annullare le collaborazioni con la maestra Beatrice Venezi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi licenziata, gli orchestrali reagiscono così: vergogna in diretta

Notizie correlate

Beatrice Venezi alla Giudecca commuove alle lacrime le detenute e snobba gli orchestrali che la boicottano: non una parola, ma…C’è chi fa ammuina e “volantinaggio” quando è più ben disposto per difendere la propria rendita di posizione e chi, invece, preferisce far “volare il...

?Fenice, «orchestrali di padre in figlio». I sindacati contro Beatrice Venezi: ci offendeVENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rilasciata...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice dopo le sue dichiarazioni sull'orchestra; Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: Dichiarazioni offensive verso la Fondazione. La decisione dopo l'ultima polemica; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Il Teatro La Fenice licenzia la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi.

Perché Beatrice Venezi è stata licenziata dal Teatro La Fenice: le dichiarazioni gravi e offensiveSi interrompe il rapporto tra la Fondazione Teatro La Fenice e Beatrice Venezi. Con una nota ufficiale diffusa il 26 aprile, il sovrintendente Nicola Colabianchi ha comunicato la decisione di annullar ... virgilio.it

Beatrice Venezi, licenziata dal Teatro La Fenice dopo le ultime dichiarazioni: ecco che cosa è successoLA DECISIONE DELLA FENICE - La rottura è stata formalizzata con una nota ufficiale. «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullar ... oggi.it

Il sipario cala prima ancora di alzarsi. È l’atto finale: per Beatrice Venezi l’esperienza a La Fenice di Venezia finisce prima ancora di iniziare. E il teatro reagisce festeggiando. Durante l’intervallo dell’opera di Wagner, lo stop alla direttrice è stato accolto con en - facebook.com facebook

Il pubblico presente domenica sera al Teatro La Fenice per l'ultima recita del "Lohengrin" di Wagner (diretto da Markus Stenz) ha reagito con entusiasmo alla notizia dell'annullamento della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Anche gli orchestrali, x.com