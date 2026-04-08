Pnrr una revisione dopo l’altra | il governo taglia 610 milioni al Welfare Dirottati dai fondi per disabili e senza dimora

Il governo ha deciso di ridurre di 610 milioni di euro le risorse destinate al Welfare, attraverso un processo di definanziamento. I fondi sono stati riassegnati da aree dedicate a disabili e senza dimora. Questa decisione fa parte di una serie di revisioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno portato a tagli e riorganizzazioni dei finanziamenti destinati ai settori sociali.

Seicentodieci milioni di euro. Li chiamano “definanziamenti”. Il m inistero del Lavoro ha cominciato a mandare lettere ai Comuni: comunicazioni secche, senza preavviso, senza confronto, che azzerano o riducono i fondi destinati a percorsi di autonomia per le persone con disabilità e all’housing temporaneo per i senza dimora. Due capitoli della Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, componente 2, che insieme valevano 960 milioni: il taglio ammonta a 610, due terzi esatti del totale. I Comuni li hanno ricevuti mentre i progetti erano già avviati. Soggetti attuatori contrattualizzati, stati di avanzamento in corso, persone prese in carico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pnrr, una revisione dopo l’altra: il governo taglia 610 milioni al Welfare. Dirottati dai fondi per disabili e senza dimora Pnrr sociale, Comuni in allarme per i definanziamenti su disabili e senza fissa dimoraRoma, 3 aprile 2026 – Ecco i primi effetti delle rimodulazioni dei fondi europei annunciate nell'ultimo periodo. Città Metropolitana, dal Consiglio ok al Bilancio: una manovra da 610 milioni con fondiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Temi più discussi: Pnrr, l'Italia alla settima revisione: 40 misure cambiate e il 36% degli obiettivi ancora da raggiungere; Pnrr, ancora tagli al welfare; Pnrr, c’è il sì del Consiglio Ue, via libera alla mini-revisione; Pnrr a fine corsa. Dopo l’estate il vuoto?. Le revisioni delle revisioni e i limiti del Pnrr: il caso RoscoA pochi mesi dalla scadenza, il piano entra nella fase decisiva. Dalla possibile cancellazione della Rosco al ridimensionamento di Industry 5.0, il problema non è solo l’efficacia degli interventi ma ... ilfoglio.it Pnrr, c’è il sì del Consiglio Ue, via libera alla mini-revisioneL’incasso dei 12,8 miliardi di euro della nona rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si fa più vicino. La mini-revisione che corregge alcuni obiettivi per ... ilmessaggero.it PNRR: ad oggi, tutti gli obiettivi sono stati centrati dal governo Meloni. I fatti battono le polemiche x.com Gubbio, 96mila euro per arredi didattici innovativi all'asilo Fondi Pnrr destinati alla scuola dell'infanzia 'Il Cerbiatto' di San Pietro: previsti tavoli luminosi, pareti attrezzate e spazi per l'educazione outdoor. Lavori sulla struttura fino a maggio Leggi l'articolo https:/ - facebook.com facebook