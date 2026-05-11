Pedemontana Sociale approvato il consuntivo 2025 | oltre 8 milioni per il welfare

L’Unione Pedemontana Parmense ha approvato il consuntivo 2025 della Pedemontana Sociale, con una spesa di oltre 8 milioni di euro dedicata al welfare. Nel bilancio sono previsti maggiori servizi e progetti rivolti alle persone più fragili. I trasferimenti finanziari provenienti dai Comuni dell’Unione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea annuale dell’ente.

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