Pedemontana Sociale approvato il consuntivo 2025 | oltre 8 milioni per il welfare
L’Unione Pedemontana Parmense ha approvato il consuntivo 2025 della Pedemontana Sociale, con una spesa di oltre 8 milioni di euro dedicata al welfare. Nel bilancio sono previsti maggiori servizi e progetti rivolti alle persone più fragili. I trasferimenti finanziari provenienti dai Comuni dell’Unione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea annuale dell’ente.
Più servizi e progetti per supportare i cittadini più fragili, a fronte di trasferimenti da parte dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense sostanzialmente stabili. Il Bilancio consuntivo 2025 di Pedemontana Sociale ha superato per la prima volta nella sua storia gli 8 milioni di euro, ma senza.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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