Weekend fortunato | il Lotto regala più di 70mila euro tra Brescia e Vobarno

Durante il fine settimana, alcune persone della provincia hanno vinto complessivamente oltre 70.000 euro grazie al Lotto. Le vincite sono state realizzate tra le città di Brescia e Vobarno, con premi che hanno coinvolto vari giocatori. Le vincite sono state ottenute attraverso diverse schedine giocate in rivendite autorizzate della zona. La notizia si diffonde tra i cittadini, che si sono recati in punti vendita per verificare eventuali vincite.

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