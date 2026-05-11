Weekend fortunato | il Lotto regala più di 70mila euro tra Brescia e Vobarno
Durante il fine settimana, alcune persone della provincia hanno vinto complessivamente oltre 70.000 euro grazie al Lotto. Le vincite sono state realizzate tra le città di Brescia e Vobarno, con premi che hanno coinvolto vari giocatori. Le vincite sono state ottenute attraverso diverse schedine giocate in rivendite autorizzate della zona. La notizia si diffonde tra i cittadini, che si sono recati in punti vendita per verificare eventuali vincite.
La fortuna fa tappa nella nostra provincia, dove il fine settimana ha portato vincite importanti grazie al Lotto. Tra Brescia e Vobarno sono stati infatti centrati premi per oltre 70mila euro, contribuendo a rendere la Lombardia una delle regioni più fortunate delle ultime estrazioni.Il colpo più.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 27/02/2026
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