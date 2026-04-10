Lotto vinti 70mila euro in una tabaccheria di Casalecchio | Siamo felici per il nostro cliente

A Casalecchio di Reno, una tabaccheria situata in via XX Settembre ha annunciato un nuovo vincitore che ha portato a casa 70.000 euro. La notizia è stata comunicata dai gestori, che si sono detti felici per il cliente che ha centrato questa cifra significativa. La vincita si aggiunge a una serie di episodi di fortuna registrati recentemente nel punto vendita, situato nel centro della città.

Casalecchio di Reno (Bologna), 10 aprile 2026 - La dea bendata bacia Casalecchio. Ancora una volta. È un ritorno di fiamma infatti quello tra la fortuna e la tabaccheria ricevitoria di via XX Settembre, nel pieno centro della cittadina sul Reno. Storicamente, la tabaccheria ha registrato nel corso degli anni diverse vincite, anche cospicue, con una delle ultime ‘visite’ della dea bendata risalente a una fortunata estrazione del dicembre 2024, quando un pensionato vinse oltre 32mila euro centrando cinque numeri del 10eLotto con una giocata da tre euro. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacacon-una-schedina-da-3-bef85b51 La storia che si ripete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotto, vinti 70mila euro in una tabaccheria di Casalecchio: “Siamo felici per il nostro cliente” Vinti oltre 50mila euro al Lotto nella storica tabaccheria di Grugliasco: "È un nostro cliente abituale, è molto contento"Nell'estrazione del Lotto dello scorso venerdì 20 febbraio 2026 un fortunato giocatore ha vinto 50. “Portiamo fortuna”: vinti oltre 40mila euro al Lotto, festa alla tabaccheria di Ermanno a RecanatiRecanati (Macerata), 9 marzo 2026 – Ancora una vincita importante al Lotto a Recanati. Argomenti più discussi: LOTTO - In provincia di Bologna centrata vincita da quasi 70mila euro, premiata Cervia con oltre 50.500 euro; 10 E LOTTO - Vinti 140mila euro a Seregno con un 8, è la settima vincita più alta del 2026. Superenalotto: sfiorato il jackpot, ma con quattro 5 vinti quasi 70mila euroNessun 6 al Superenalotto ma con il jackpot, che per la prossima estrazione di giovedì 9 aprile sale a 146,7 milioni di euro, sfiorato anche nella provincia di Latina. Si fa festa infatti a Terracina ... latinatoday.it Lotto, pioggia di soldi in Lombardia: vinti in totale 100mila euroExploit fortunato nell'ultimo concorso: colpo grosso a Brescia e altre vincite consistenti nelle ricevitorie di Milano e provincia ... milanotoday.it Lotto, tripletta da oltre 51mila euro in Campania Esulta la Campania con una tripletta da oltre 51mila euro nelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile. Come riporta Agipronews, centrati oltre 21mila euro a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, con un ter - facebook.com facebook