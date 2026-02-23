Weekend di musica e ospiti al P1 di Abano Terme

Il weekend al P1 di Abano Terme propone un ricco programma di musica e intrattenimento. La discoteca apre le sue porte con eventi dedicati agli amanti degli anni Ottanta e alle esibizioni di DJ famosi. Questa scelta mira a coinvolgere un pubblico vario, desideroso di ballare e divertirsi in un ambiente vivace. Le serate si preannunciano piene di energia, con molti ospiti attesi nelle sale del locale. La musica continuerà fino a tarda notte.

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma al P1, storica discoteca di via Giusti ad Abano Terme, pronta ad accendere le sue sale tra musica dal vivo, revival anni Ottanta e dj set. Si parte venerdì sera con l'orchestra di Manuel Martini in sala grande, per una serata dedicata al ballo e alla musica dal vivo. In parallelo, nella sala disco, spazio al compleanno di Max Reba from Radio Stereo Città, evento che si preannuncia partecipato e all'insegna del divertimento.

