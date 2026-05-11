Durante il fine settimana tra Brescia e il Garda si sono verificati 14 interventi di soccorso legati a casi di abuso di alcol. La maggior parte delle persone coinvolte aveva tra i venti e i cinquanta anni. I codici rossi sono stati concentrati principalmente in alcune zone specifiche della zona, dove si sono registrati interventi di emergenza più frequenti. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle persone o delle strutture coinvolte.

? Domande chiave Chi sono i pazienti coinvolti tra i ventenni e i cinquantenni?. Dove si sono concentrati i codici rossi durante il weekend?. Perché gli interventi hanno colpito diverse fasce d'età in provincia?. Come ha gestito il sistema sanitario le emergenze tra città e lago?.? In Breve 14 persone coinvolte tra sabato 9 e domenica 10 maggio tra Brescia e Garda.. Interventi distribuiti tra Rovato, San Felice del Benaco, Mazzano, Moniga, Brescia, Borgosatollo, Lonato e Rezzato.. Pazienti trasportati agli ospedali di Gavardo, Desenzano, Brescia e alla Poliambulanza.. Età dei soccorsi variano dai 20 anni di Rovato ai 57 anni di Brescia.. Dieci interventi di soccorso per intossicazioni tra sabato 9 e domenica 10 maggio hanno coinvolto undici uomini e tre donne in diverse località tra Brescia e il Lago di Garda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Weekend di emergenze tra Brescia e Garda: 14 soccorsi per alcol

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