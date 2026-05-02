Nella notte e nelle prime ore del mattino, Riva ha assistito a tre interventi di soccorso che hanno coinvolto sia climber che base jumper. I soccorritori sono intervenuti per aiutare un base jumper rimasto bloccato tra gli alberi e per assistere altre persone in difficoltà durante attività di arrampicata e salto. Le operazioni si sono svolte in rapida sequenza per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a gestire tre emergenze contemporanee?. Cosa è successo al base jumper rimasto bloccato tra gli alberi?. Perché la caduta di un masso ha colpito la climber?. Come sono stati localizzati i climber bloccati durante la notte?.? In Breve Due climber stranieri recuperati in volo intorno alla mezzanotte dello Scudo.. Base jumper austriaco di 1995 recuperato tra gli alberi a Cima Capi.. Donna ferita da caduta masso alla Piramide Lacsmi verso le 11:30.. Donna con trauma all'arto recuperata al Monte Casale tramite verricello.. Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha gestito tre operazioni di emergenza simultanee a Riva del Garda tra la tarda serata di venerdì primo maggio e la mattinata di sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte e mattinata di emergenze a Riva: 3 soccorsi tra climber e base jumper

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