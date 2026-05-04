Nella notte tra Lecco e Molteno sono stati soccorsi due persone per intossicazione da alcol. In un caso, un uomo di 52 anni ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale, mentre in un altro episodio a Molteno è intervenuta la Croce Verde dopo una chiamata di emergenza. La situazione ha richiesto l’intervento di mezzi di soccorso per gestire le condizioni dei coinvolti.

? Cosa scoprirai Perché il cinquantaduenne di via Balicco ha rifiutato l'ospedale?. Cosa è successo a Molteno dopo la chiamata della Croce Verde?. Come sono stati gestiti i due diversi interventi dei soccorritori?. Chi ha coordinato l'intervento tra Carabinieri e personale sanitario?.? In Breve Intervento Croce San Nicolò in via Balicco alle ore 21:20.. Soccorso Croce Verde di Bosisio in via Pastore verso le 22:00.. Paziente di 44 anni trasferito d'urgenza presso il nosocomio di Erba.. Coordinamento tra centrali operative 112, soccorritori e Carabinieri durante la notte.. Due interventi dei soccorsi per intossicazione da alcol hanno interessato il territorio lecchese nella serata di domenica, colpendo un cinquantaduenne a Lecco e un quarantaquattrenne a Molteno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di soccorsi tra Lecco e Molteno: due intossicazioni da alcol

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