Sabato 10 maggio si svolge la seconda gara del FIA World Endurance Championship sulla pista di Spa-Francorchamps. La competizione di sei ore mette di fronte le scuderie di Toyota e Ferrari, entrambe pronte a confrontarsi in questa sfida. La corsa si preannuncia ricca di adrenalina, con le vetture che si sfideranno lungo il celebre circuito belga in un appuntamento di grande rilievo nel calendario dell’endurance.

Appuntamento sabato 10 maggio con la 6h di Spa-Francorchamps, secondo round del FIA World Endurance Championship. La stagione, dopo il successo della 6h Imola con oltre 92.000 presenze, riparte in Belgio, tradizionale corsa che precede in ordine cronologico la 24h du Mans. Toyota ha primeggiato in Italia davanti a Ferrari. La TR010 Hybrid di Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa (n. 8) ha battuto la Ferrari 499P di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi (n. 51), i migliori lo scorso anno nell’inconico tracciato che sorge nelle Ardenne. Toyota e Ferrari si preparano per una nuova bagarre, Cadillac resta ai margini e potrebbe già inserirsi nel secondo round.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h Spa: Toyota e Ferrari pronte per una nuova sfida

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