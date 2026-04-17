Quel pezzo di carta che ci accompagna da anni si prepara a salutarci definitivamente Il passaggio alla versione elettronica ad agosto richiede però un pizzico di organizzazione e i giusti tempi

A partire da agosto, i documenti di identità cartacei non saranno più validi, sostituiti dalle versioni elettroniche. Questo cambiamento richiede una certa preparazione e una pianificazione accurata per ottenere i nuovi documenti in tempo. I vecchi documenti, caratterizzati da foto incollate e bordi usurati, stanno per essere ritirati da circolazione e sostituiti dalle alternative digitali.

I l tempo dei documenti d’Identità, quelli di carta, con le foto incollate e i bordi spesso sgualciti dal tempo, sta per scadere definitivamente. C’è una data precisa sul calendario, il 3 agosto 2026, che segna la fine di un’epoca. Entro quel giorno, infatti, il documento dovrà essere chiuso in un cassetto dei ricordi e sostituito dalla sua versione moderna digitale, la Carta d’Identità Elettronica. Password, truffe, IA: arriva un decalogo per la sicurezza in rete X Leggi anche › Carta d’identità over 70, stop al rinnovo: meno scadenze, basta code La vecchia Carta d’Identità va in pensione. Il cambiamento nasce da un regolamento dell’Unione Europea che punta a rendere i documenti d’identità uguali e sicuri in tutto il continente.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quel pezzo di carta che ci accompagna da anni si prepara a salutarci definitivamente. Il passaggio alla versione elettronica ad agosto richiede però un pizzico di organizzazione e i giusti tempi Notizie correlate Passaggio alla carta d'identità elettronica, a Carpi si potenzia il servizio anagraficoIn vista della scadenza del 3 agosto, quando cesserà definitivamente la validità della carta d’identità cartacea (anche nel caso in cui riporti una... Carta di identità cartacea non più valida da agosto: obbligatorio chiedere quella elettronica. Ecco come fareIl 2026 si annuncia come l’anno del definitivo tramonto per uno dei simboli più longevi della burocrazia italiana: la carta d’identità cartacea. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Parole che non conosco; Titanic, 114 anni dopo è ancora vivo il ricordo del naufragio e quel sogno spezzato dell’astigiano Vincenzo Pio Gilardino [VIDEO]; Dentro l’hangar 12 del Carnevale di Viareggio: dove la cartapesta prende vita con Marzia Etna; Rimanere senza un giornale nell’epoca di ChatGpt. Abito da sposa di carta: da quelli usa e getta a costo zero ai capolavori dell'arte dell'origami«Se per molti il matrimonio è solo un pezzo di carta, allora anche l'abito da sposa potrebbe esserlo. E quello usa e getta per eccellenza è l'abito di carta. Perché no? Tanto lo s'indossa solo una ... vanityfair.it Hai ancora il cioccolato delle uova di Pasqua ATTENTA: è così che ti sabota la dieta Dopo Pasqua, quel pezzo di uovo avanzato resta lì… e ogni volta che ci passi davanti ti chiama. Buttarlo sarebbe un peccato, ma finirlo "a caso" non è certo la scelta miglio - facebook.com facebook