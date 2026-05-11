War Graves Week 2026 al Rome War Cemetery di Testaccio
La War Graves Week 2026 si svolgerà al Rome War Cemetery di Testaccio, invitando i visitatori a conoscere le storie delle persone sepolte nelle tombe di guerra del Commonwealth presenti nella zona. Durante l’evento, sarà possibile approfondire i dettagli delle tombe e condividere ricordi e testimonianze legate alle due guerre mondiali. L’iniziativa mira a far conoscere al pubblico le vicende di coloro che hanno perso la vita durante i conflitti mondiali.
La War Graves Week invita il pubblico in Italia a scoprire le storie dietro le tombe di guerra del Commonwealth presenti nelle proprie comunità locali e a condividere le proprie storie legate alle due guerre mondiali.Nei cimiteri di guerra del Commonwealth in Italia si celano storie personali.🔗 Leggi su Romatoday.it
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