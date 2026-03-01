Cory Barlog è al lavoro sul nuovo capitolo di God of War per un insider

Secondo un insider, Cory Barlog sta lavorando al nuovo capitolo di God of War. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul contenuto del gioco, ma si parla di un progetto in fase di sviluppo. La stessa figura aveva già guidato il team nel precedente capitolo della serie. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte della casa produttrice.

Un nuovo God of War potrebbe essere già in sviluppo, e alla guida ci sarebbe ancora una volta Cory Barlog. L’indiscrezione arriva da un insider ritenuto affidabile quando si parla di universo PlayStation. La notizia, se confermata, segnerebbe un ritorno importante per uno dei creativi più influenti della saga. Allo stesso tempo, potrebbe implicare la cancellazione di un progetto completamente nuovo su cui Barlog avrebbe lavorato negli ultimi anni. Per ora siamo nel campo delle voci, ma il dibattito è già acceso. Al centro della voce troviamo Cory Barlog, autore e direttore creativo di God of War, il capitolo che nel 2018 ha reinventato la saga di Kratos, ridefinendone tono, struttura narrativa e sistema di combattimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

